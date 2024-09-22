الحرم المكي.. 2 مليون كأس و700 ألف لتر ماء زمزم تستهلك يوميا

وأشارت إلى وجود 1030 عاملاً وعاملة لتقديم خدمة مياه زمزم لضيوف الرحمن، و361 حقيبة أسطوانية، و300 حقيبة ظهر لتوزيع العبوات، 200 عربة مخصّصة لتوزيع الأكواب، و250 عربة لحمل الحافظات إلى نقاط توزيعها داخل المسجد الحرام.
وتابعت عبر إنفوجراف معلوماتي: هناك 20 عيّنة يتم فحصها يومياً لضمان سلامة المياه، و20 حافظة للعبوات، و8 مركبات لنقل حافظات زمزم من وإلى المرافق.
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