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الحرم المكي.. 2 مليون كأس و700 ألف لتر ماء زمزم تستهلك يوميا

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 22-09-2024 01:55 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أن مليونَي كوب ماء زمزم ذات الاستعمال الواحد  تستهلك يومياً في المسجد الحرام.

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وأفادت أن 700 ألف لتر من ماء زمزم تستهلك يومياً، وأن هناك 20 ألف حافظة متوزعة في أرجاء المسجد الحرام.


وأشارت إلى وجود 1030 عاملاً وعاملة لتقديم خدمة مياه زمزم لضيوف الرحمن، و361 حقيبة أسطوانية، و300 حقيبة ظهر لتوزيع العبوات، 200 عربة مخصّصة لتوزيع الأكواب، و250 عربة لحمل الحافظات إلى نقاط توزيعها داخل المسجد الحرام.


وتابعت عبر إنفوجراف معلوماتي: هناك 20 عيّنة يتم فحصها يومياً لضمان سلامة المياه، و20 حافظة للعبوات، و8 مركبات لنقل حافظات زمزم من وإلى المرافق.

 
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