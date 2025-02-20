الحكم بالإعدام على 5 أشقاء في مصر .. تفاصيل

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي في صعيد مصر حكمًا بإعدام 6 أشخاص، بينهم 5 أشقاء، بعد إدانتهم بقتل 4 أشخاص بسبب خلافات في مركز دشنا بمحافظة قنا، التي تبعد 600 كيلومتر جنوب القاهرة. وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، على أن يتم النطق بالحكم النهائي في أبريل المقبل.
وترجع وقائع القضية إلى يوم 4 يونيو 2023، حيث وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين "يوسف.ع" وأشقائه شاهين ومحمد والبدري وسعيد، بالإضافة إلى "نشأت.ب"، تهمة قتل المجني عليهم "حسني.ه"، و"علي.ف"، و"مصطفى.م"، و"أبو العزائم"، فضلاً عن الشروع في قتل سعيد، نتيجة خلافات حول محجر بقرية أبو دياب غرب في مركز دشنا بمحافظة قنا.
وتمت إحالة القضية، التي حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، مع تحديد جلسة في أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي.
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