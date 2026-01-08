الخزانة العلوية للطائرة.. لماذا يجب ألا تضع معطفك فيها؟

الوكيل الإخباري- حذّر مضيفو طيران من وضع المعاطف في الخزائن العلوية للطائرات، مؤكدين أنها من أكثر الأماكن اتساخًا على متن الطائرة، خلافًا لما يعتقده كثير من المسافرين.

وقالت مضيفة الطيران لوريتا هيل من شركة «جيت بلو إيرويز» إن الخزائن العلوية تتراكم فيها الأوساخ الناتجة عن عجلات الحقائب وتسرب السوائل، فيما أوضحت مضيفة أخرى لمجلة «ريدرز دايجست» أنها لا تُنظف أو تُعقم بانتظام.



وتشير دراسات إلى أن عجلات الحقائب قد تكون أكثر اتساخًا من مقاعد المراحيض بعشرات المرات، ما يجعل الخزائن العلوية بيئة خصبة للبكتيريا.



وينصح الخبراء بتجنب وضع المعاطف في الخزانة العلوية، واستبدال ذلك بوضعها في حقيبة اليد، عند القدمين، أو على المقعد، حفاظًا على النظافة والراحة أثناء الرحلة.