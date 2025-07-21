الخنافس تغزو شوارع وشواطئ بريطانيا

واضطر العديد من السكان إلى الاحتماء داخل سياراتهم، بعدما غطّت الخنافس الأسطح المكشوفة والأماكن العامة. كما توقفت مباراة كريكيت بين إنكلترا والهند في 10 يوليو، إثر غزو الحشرات لأرض الملعب.
ويرجّح العلماء أن موجة الحر الأخيرة، التي بلغت فيها درجات الحرارة 34.7 مئوية، هي السبب وراء تكاثر الخنافس، نتيجة ازدهار أعداد المنّ الذي تتغذى عليه.
ورغم المشاهد المزعجة، أكد عالم الحشرات بجامعة باث، البروفيسور ستيوارت رينولدز، أن الخنافس غير مؤذية وأن الظاهرة طبيعية ضمن التوازن البيئي.
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