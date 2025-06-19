الدكتور محمد خاشقجي يتصدّر محركات البحث.. رائد الطب الحديث في السعودية

ويُعد الدكتور محمد خاشقجي من أوائل الأطباء السعوديين المتخصصين في العلاج بالأشعة، وقد ارتبط اسمه بتطور الطب الحديث في المملكة، حيث كان أول من أدخل جهاز الأشعة إلى مكة المكرمة، في وقت لم تكن فيه الكهرباء متوفرة، فابتكر وسيلة لتشغيل الجهاز باستخدام المولدات، ليسهم بذلك في نقلة نوعية في التشخيص الطبي.
ولد د. خاشقجي في المدينة المنورة عام 1889م، ودرس الطب في دمشق، قبل أن ينتقل إلى باريس لتعلّم العلاج بالأشعة، ثم عاد ليشغل منصب الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز آل سعود، بالإضافة إلى أدواره الإدارية والتعليمية في وزارة الصحة.
وتفاعل العديد من المغرّدين عبر منصات التواصل مع سيرته، مشيدين بدوره الريادي في خدمة الوطن والقطاع الصحي، واعتبره البعض "نموذجًا سعوديًا مضيئًا لرائد لم يأخذ حقه إعلاميًا".
وقد أُثير الاهتمام مجددًا حول شخصية الدكتور محمد خاشقجي بالتزامن مع نشر بعض التقارير والوثائقيات التي تُبرز رموزًا وطنية تركت أثرًا كبيرًا في بناء الدولة السعودية الحديثة، ما دفع الجمهور للبحث عن تفاصيل حياته ومساهماته الطبية والاجتماعية.
📌 أبرز إنجازاته:
أول طبيب سعودي من المدينة المنورة يدرس الطب والأشعة في أوروبا.
الطبيب والجراح الخاص للملك عبدالعزيز.
أدخل جهاز الأشعة إلى مكة لأول مرة.
أول سكرتير لوزارة الصحة، وله مساهمات تعليمية وأكاديمية.
جدّ الصحفي الراحل جمال خاشقجي، ورجل الأعمال الشهير عدنان خاشقجي.
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