الدكتور محمد خاشقجي يتصدّر محركات البحث.. رائد الطب الحديث في السعودية

الوكيل الإخباري- تصدّر اسم الدكتور محمد خالد خاشقجي، الطبيب السعودي الرائد، قوائم البحث في "غوغل" خلال الساعات الماضية، بعد أن أعاد الجمهور والمهتمون تسليط الضوء على مسيرته الطبية الحافلة، ودوره المحوري في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية في بدايات القرن العشرين.

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ويُعد الدكتور محمد خاشقجي من أوائل الأطباء السعوديين المتخصصين في العلاج بالأشعة، وقد ارتبط اسمه بتطور الطب الحديث في المملكة، حيث كان أول من أدخل جهاز الأشعة إلى مكة المكرمة، في وقت لم تكن فيه الكهرباء متوفرة، فابتكر وسيلة لتشغيل الجهاز باستخدام المولدات، ليسهم بذلك في نقلة نوعية في التشخيص الطبي.



ولد د. خاشقجي في المدينة المنورة عام 1889م، ودرس الطب في دمشق، قبل أن ينتقل إلى باريس لتعلّم العلاج بالأشعة، ثم عاد ليشغل منصب الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز آل سعود، بالإضافة إلى أدواره الإدارية والتعليمية في وزارة الصحة.



وتفاعل العديد من المغرّدين عبر منصات التواصل مع سيرته، مشيدين بدوره الريادي في خدمة الوطن والقطاع الصحي، واعتبره البعض "نموذجًا سعوديًا مضيئًا لرائد لم يأخذ حقه إعلاميًا".