الثلاثاء 2025-12-02 10:20 ص

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

58
تعبيرية
الثلاثاء، 02-12-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

اضافة اعلان

 

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أعلن عن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة".


وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- يوم  الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

روسيا اليوم 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

أخبار محلية النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

عربي ودولي الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

فلسطين إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة