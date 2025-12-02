الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.



وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أعلن عن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة".



وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".