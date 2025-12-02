الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
