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الذباب يثير الذعر في الكيان - صور

لى
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد مناطق في إسرائيل، وخاصة حي "أور يام" بمدينة أور عقيفا شمالي البلاد، حالة من القلق الشديد بسبب انتشار غير مسبوق لما يُعرف بـ"الذباب المصري"، في ظاهرة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها تحدث لأول مرة بهذا الحجم.

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خطر صحي وبيئي:
الذبابة المنتشرة يُعتقد أنها من فصيلة الدروسوفيلا (ذبابة الفاكهة)، وتُعد ناقلًا محتملاً لجراثيم خطيرة مثل:
الإشريكية القولونية (E. coli)
السالمونيلا
الشيغيلا
ما يؤدي إلى مشاكل هضمية تشمل: الإسهال، التقيؤ، آلام البطن، إضافة إلى مشاكل تنفسية كتهيج الحلق، الحساسية، ونوبات الربو.


تهديد للمحاصيل:
ذبابة الفاكهة معروفة أيضًا بأنها من أخطر الآفات الزراعية، إذ تضع بيضها داخل الثمار، وتؤدي إلى تعفنها وفقدان المحصول، وهو ما يشكل خطرًا مزدوجًا على الصحة والاقتصاد.


غضب السكان:
سكان الحي أعربوا عن غضبهم واتهموا البلدية بالتقصير، مشيرين إلى وجود الذباب في كل أرجاء منازلهم، وحتى داخل الثلاجات، مهددين بالتوقف عن دفع ضريبة الأملاك ما لم تُحل الأزمة.


دعوات للتحرك:
وسط الأزمة المتصاعدة، يطالب السكان الجهات المختصة بإطلاق حملات رش ومكافحة للحشرات، ومعالجة مصادر التلوث التي قد تكون سببًا رئيسيًا في انتشار هذا النوع من الذباب.


الحدث يسلط الضوء على المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالتلوث وعدم السيطرة على انتشار الآفات، في وقت تتطلب فيه الأزمة تدخلاً عاجلاً من السلطات.

 


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الوطن 

 
 
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