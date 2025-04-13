الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في سيلفي حديث الشارع السوري

وتفاعل النشطاء مع الصورة بشكل كبير، حيث تداولها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعين للرئيس السوري ووزير خارجيته بالتوفيق، متمنين أن تعود سوريا لعافيتها.
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