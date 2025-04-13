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الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في سيلفي حديث الشارع السوري

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أحمد الشرع
 
الأحد، 13-04-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   نشر وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني صورة "سيلفي" التقطها رئيس البلاد أحمد الشرع وهو بجانبه والبحر وراءهما، على ما يبدو بمدينة أنطاليا التركية التي تشهد "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

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ونشر الشيباني الصورة في حسابه على منصة "إنستغرام"، معلقا عليها بالقول: "العمل مستمر في كل الميادين".

وتفاعل النشطاء مع الصورة بشكل كبير، حيث تداولها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعين للرئيس السوري ووزير خارجيته بالتوفيق، متمنين أن تعود سوريا لعافيتها.

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

 
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