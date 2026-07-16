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الزبادي على النوافذ.. تجربة غريبة لتقليل حرارة المنازل

شصثق
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   اقترح باحثون استخدام الزبادي على نوافذ المنازل كطريقة غير تقليدية للمساعدة في خفض الحرارة خلال موجات الحر، ما أثار جدلًا واسعًا.اضافة اعلان


وبحسب تجارب أجراها باحثون من جامعة لوبورو البريطانية، فإن طبقة رقيقة من الزبادي على الزجاج تجف لتشكّل غشاءً أبيض يعكس جزءًا من أشعة الشمس، ما قد يقلل تسرب الحرارة إلى الداخل.

وأظهرت التجارب انخفاضًا متوسطًا في درجات الحرارة داخل المنازل بنحو 0.6 درجة مئوية، وقد يصل الانخفاض إلى 3.5 درجات في بعض الظروف. ورغم ذلك، حذر خبراء من أن الطريقة قد تكون غير عملية بسبب صعوبة التنظيف واحتمال جذب الحشرات، مشيرين إلى وجود بدائل أكثر فاعلية مثل الستائر الخارجية والأقمشة العاكسة للشمس.
 
 


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