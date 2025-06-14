الزفاف تحوّل إلى مأساة.. مصرع شاب مصري برصاصة على يد والد العريس

الوكيل الإخباري- لقي شاب مصرعه، يوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في العين، خلال مشاركته في حفل زفاف بقرية شنهور التابعة لمركز قنا، وذلك عن طريق الخطأ.

اضافة اعلان



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شاب بطلق ناري خلال حفل زفاف في قرية شنهور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.



وتبين من المعاينة الأولية إصابة الشاب أحمد حمادة بطلق ناري في العين، أطلقه والد العريس عن طريق الخطأ أثناء إطلاق الأعيرة النارية احتفالًا بالزفاف. تم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها، فيما يجري حاليًا إنهاء إجراءات تصريح الدفن.

لبنان 24