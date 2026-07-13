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السجن 27 عاماً لرجل قتل زوجته وقطّع جثتها في فرنسا

ثسب
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   قضت محكمة فرنسية بسجن رجل لمدة 27 عاماً بعد إدانته بقتل زوجته خنقاً وتقطيع جثتها للتخلص منها في متنزه بوت شومون الشهير في باريس.

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وأظهرت التحقيقات أن الزوجين، وهما من أصول جزائرية، كانا يعيشان في ضواحي باريس وانفصلا بسبب خلافات مادية.

 

وبعد ارتكاب الجريمة، أخفى المتهم الجثة داخل المنزل، ثم اشترى آلة تقطيع كهربائية قبل التخلص من أشلاء الجثمان، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

 
 


gnews

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