السجن 27 عاماً لرجل قتل زوجته وقطّع جثتها في فرنسا

الوكيل الإخباري- قضت محكمة فرنسية بسجن رجل لمدة 27 عاماً بعد إدانته بقتل زوجته خنقاً وتقطيع جثتها للتخلص منها في متنزه بوت شومون الشهير في باريس.

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وأظهرت التحقيقات أن الزوجين، وهما من أصول جزائرية، كانا يعيشان في ضواحي باريس وانفصلا بسبب خلافات مادية.