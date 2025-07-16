السجن 4 سنوات لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا

الوكيل الإخباري- قضت محكمة في نيوكاسل بسجن رجلين 4 سنوات و3 أشهر لكل منهما بعد إدانتهما بقطع شجرة "سيكامور غاب" الشهيرة قرب جدار هادريان.

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الشجرة، التي عمرها أكثر من 100 عام، كانت معلمًا طبيعيًا بارزًا وظهرت في فيلم "روبن هود" عام 1991.



المتهمان خططا للجريمة ونفذاها ليلًا باستخدام منشار كهربائي، وتباهيا بفعلتهما رغم إنكارهما لاحقًا.

قُدرت قيمة الشجرة بأكثر من 615 ألف دولار، وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا داخل بريطانيا.