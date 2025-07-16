الأربعاء 2025-07-16 11:43 ص
 

السجن 4 سنوات لرجلين قطعا شجرة تاريخية في بريطانيا

فلفلفل
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-  قضت محكمة في نيوكاسل بسجن رجلين 4 سنوات و3 أشهر لكل منهما بعد إدانتهما بقطع شجرة "سيكامور غاب" الشهيرة قرب جدار هادريان.

اضافة اعلان


الشجرة، التي عمرها أكثر من 100 عام، كانت معلمًا طبيعيًا بارزًا وظهرت في فيلم "روبن هود" عام 1991.


المتهمان خططا للجريمة ونفذاها ليلًا باستخدام منشار كهربائي، وتباهيا بفعلتهما رغم إنكارهما لاحقًا.
قُدرت قيمة الشجرة بأكثر من 615 ألف دولار، وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا داخل بريطانيا.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير بالقانون العام

معسل ودخان

أخبار محلية الجمارك تضبط 30 ألف عبوة "جوس تدخين" مقلدة

غزة

فلسطين وزير الخارجية القطري يلتقي ترامب لبحث مفاوضات غزة

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

لف

فن ومشاهير قميص عمرو دياب يُثير الجدل.. هذا سعره!

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: سنصعد ضد النظام السوري إذا لم ينسحب من السويداء

مديرية الامن العام

أخبار محلية اتجار بالبشر واحتيال على اردنيين بالتداول..تفاصيل مثيرة بقضية كبيرة يكشفها الامن - صور

تعبيرية

أخبار محلية توضيح بخصوص الدفع عبر "إي فواتيركم" في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة