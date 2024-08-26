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السجن 6 سنوات لأب ادعى وفاته هروبا من دفع نفقة طفله

صورة المتهم | من المصدر
صورة المتهم | من المصدر
الإثنين، 26-08-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري-   حُكم على رجل من ولاية كنتاكي الأمريكية بالسجن لمدة تزيد على ست سنوات، بتهمة اختراق سجل الوفيات بالولاية وتزييف وفاته في محاولة "يائسة" لتجنب دفع نفقة طفله.

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وبحسب صحيفة "إندبندنت" صدر حكم بالسجن على جيسي كيبف (38 عاما) لمدة 81 شهرًا، يوم الاثنين بعد إقراره بالذنب.


وقالت وزارة العدل الأميركية إن كيبف تمكن من الوصول إلى نظام تسجيل الوفيات في هاواي مستعينا باسم مستخدم وكلمة مرور مسروقين لطبيب يعيش في ولاية أخرى.


وبمجرد دخوله إلى النظام، أنشأ "ملفًا" لوفاته، عن طريق تزوير ورقة عمل شهادة الوفاة الخاصة بولاية هاواي.

 

وعين كيبف نفسه كمصدق طبي للقضية، وصادق على وفاته باستخدام التوقيع الرقمي للطبيب، وبالتالي سجل نفسه كمتوفى في قواعد بيانات حكومية متعددة.


واعترف كيبف بأنه زور وفاته، "جزئيًا لتجنب التزاماته المالية المتعلقة بدعم طفله"، وقال أيضًا إنه تسلل إلى أنظمة تسجيل الوفيات في ولايات أخرى، فضلاً عن شبكات الأعمال الخاصة والشبكات الحكومية والشركات، باستخدام بيانات اعتماد مسروقة من أشخاص حقيقيين.


وبحسب الادعاء العام، فإن فشل كيبف في دفع نفقة طفله، والأضرار التي ألحقها بأنظمة الكمبيوتر الحكومية والشركات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 195 ألف دولار.

 
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