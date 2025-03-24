السعادة تبدأ بعد سن الـ70.. دراسة تفاجئنا

الوكيل الإخباري- يسعى الجميع لتحقيق السعادة، لكن الكثيرين يعتقدون أنها مجرد حلم بعيد المنال. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن السعادة يمكن أن تتزايد مع تقدم العمر، خصوصًا عندما يصل الإنسان إلى سن السبعين.

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متى نشعر بالسعادة القصوى؟

أظهرت دراسة شملت أكثر من 460,000 شخص من ثقافات مختلفة، أن هناك فترة معينة من العمر يشعر فيها الناس بأقصى درجات السعادة، وهي سن الـ70 عامًا. حيث وجد الباحثون أن السعادة تتبع نمطًا غير ثابت، إذ ترتفع في سن السبعين قبل أن تبدأ بالانخفاض في سن الـ96.



لماذا تعتبر السبعينيات أسعد فترات العمر؟

لقد أظهرت دراسات مثل تلك التي أجرتها منظمة AARP بالتعاون مع National Geographic أن الأشخاص في السبعينيات يميلون إلى السعادة والتفاؤل أكثر من الأجيال الأصغر. وقد يكون ذلك بسبب عدة عوامل:

التحرر من الضغوط: في السبعينيات، يتخلص الشخص من الضغوط المهنية والمالية التي قد تكون عائقًا في الأعمار الأصغر. هذا يمنح الفرد حرية أكبر للاستمتاع بالحياة والتركيز على الأمور التي تجلب السعادة.

الرضا عن العلاقات الاجتماعية: أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من الأشخاص في السبعينيات (81%) يشعرون بالرضا عن علاقاتهم العائلية والاجتماعية، مما يعزز من شعورهم بالانتماء والدعم العاطفي.

التكيف مع الحياة: تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص في السبعينيات يكونون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات، سواء كانت عالمية أو شخصية، ويظهرون تفاؤلاً أكبر بسبب نظرتهم المتفائلة للحياة.

روح المغامرة: يفضل الكثير من الأشخاص في هذه الفئة العمرية السفر والتجربة بدلاً من التقاعد التام. فهم يواصلون استكشاف العالم وتعلم أشياء جديدة، مما يعزز من شعورهم بالإنجاز والارتياح النفسي.

تحديات السبعينيات

على الرغم من كون السبعينيات فترة ذهبية، إلا أنها قد تتضمن بعض التحديات:

فقدان الأصدقاء: بمرور الوقت، يقل عدد الأصدقاء نتيجة للوفاة أو التباعد، مما قد يؤدي إلى شعور بالوحدة. لذلك ينصح الخبراء بالاستمرار في بناء علاقات جديدة والمحافظة على الروابط الاجتماعية القوية.

التحديات الصحية: قد تظهر بعض المخاوف الصحية مثل ضعف السمع وأمراض القلب والخرف. لكن الخبراء يؤكدون أن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.



كيف تجعل السبعينيات أكثر سعادة؟

لتعزيز السعادة في هذه المرحلة، ينصح الأطباء ب:

ممارسة الرياضة: مثل المشي أو ركوب الدراجات، مما يحسن الصحة العامة.

الانخراط في الأنشطة الاجتماعية: التفاعل مع الأصدقاء والعائلة يعزز من الشعور بالانتماء والدعم.

الاستمتاع باللحظات الصغيرة: التركيز على اللحظات التي تجلب لك الفرح والراحة النفسية.



ختامًا

السعادة ليست مقتصرة على سن معين، لكن الأبحاث تشير إلى أن السبعينيات قد تكون حقًا فترة ذهبية في حياة الإنسان. مع الاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية وبناء علاقات قوية، يمكن أن تكون هذه السنوات من أجمل مراحل الحياة.