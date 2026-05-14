السعر خيالي.. مزاد مرتقب لـ"أندر ألماسة زرقاء مخضرة" في العالم

09:54 ص

الوكيل الإخباري- تعود الألماسة الأندر عالميًا "حلم المحيط" Ocean Dream إلى الواجهة مجددًا، بعدما أُعلن عرضها في مزاد علني تنظمه دار كريستيز في جنيف، وسط توقعات بوصول سعرها إلى 9.4 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 12.8 مليون دولار. اضافة اعلان





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تُعد هذه الجوهرة ظاهرة جيولوجية نادرة، إذ تصنف كأكبر ألماسة ذات لون أزرق مخضر زاهٍ يسجلها معهد الأحجار الكريمة الأمريكي في تاريخه.



واكتُشف الحجر الخام في وسط أفريقيا عام 2002 بوزن بلغ 11.17 قيراطًا، قبل أن يُصقل بعناية ليصل وزنه الحالي إلى 5.50 قيراط، بهدف الحفاظ على كثافة لونه الاستثنائي وتعزيزها.



ويكتسب الحجر لونه الفريد نتيجة تعرضه للإشعاع الطبيعي في أعماق الأرض لملايين السنين، ما جعله يوصف بأنه "أحادي قرن" في عالم الأحجار الكريمة، إذ يتبدل لونه بين الأزرق المحيطي والأخضر الزاهي تبعًا لزاوية الضوء.



وتأتي الألماسة، المصممة حاليًا ضمن خاتم مرصع بالألماس الوردي والبلور الصخري، لتؤكد انتعاش سوق الألماس الملون النادر.



ويرى خبراء أن تقديرات السعر قد تكون متحفظة، نظرًا إلى الندرة الكبيرة لهذا اللون مقارنة بالألماس الأزرق التقليدي، الذي بيعت بعض قطعه سابقًا بنحو 50 مليون دولار.



ويُذكر أن "حلم المحيط" عُرضت ضمن معرض "روعة الألماس" في متحف سميثسونيان عام 2003، فيما بيعت آخر مرة عام 2014 مقابل 9 ملايين دولار.





