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السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقّل جديدة لتيسير أداء العمرة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة شؤون الحرمين، أمس، بدء طلب تقديم إبداء الرغبات لمشروع تحسين تجربة التنقل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عن طريق إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي في المسجد الحرام وفقاً لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محلياً وعالمياً.

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ويهدف المشروع إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام، تسهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يومياً في المواسم، وفقاً للبيان الصادر يوم أمس.


كما يهدف المشروع إلى تقليل زمن أداء المناسك، وتحسين مستوى الرضا العام من (78%) حالياً إلى أكثر من (90%) حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء، ورفع كفاءة رحلة ضيف الرحمن بدءاً من الحجز مروراً باستخدام وسيلة التنقل المقترحة حتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي، وتقليص مدة الإجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.

 

البيان

 
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