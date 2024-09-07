السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقّل جديدة لتيسير أداء العمرة

ويهدف المشروع إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام، تسهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يومياً في المواسم، وفقاً للبيان الصادر يوم أمس.
كما يهدف المشروع إلى تقليل زمن أداء المناسك، وتحسين مستوى الرضا العام من (78%) حالياً إلى أكثر من (90%) حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء، ورفع كفاءة رحلة ضيف الرحمن بدءاً من الحجز مروراً باستخدام وسيلة التنقل المقترحة حتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي، وتقليص مدة الإجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.
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