السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

وتصدر مطار الملك فهد الدولي في الدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، تلاه مطار الكويت الدولي بدرجة 49 مئوية، فيما جاءت الأحساء في المركز الثالث بـ 48.1 مئوية.
وتأتي هذه الموجة الحارّة ضمن تصاعد درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي مع دخول ذروة فصل الصيف، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للسكان والعاملين في الأماكن المكشوفة، وصدور تنبيهات صحية ووقائية للتعامل مع الأجواء القاسية.
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