الخميس 2026-07-09 01:53 م

السعودية تسجل أول ظهور مؤكد لعقرب الموت الأسود العربي

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عقرب الموت الأسود العربي
 
الخميس، 09-07-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   وثّقت دراسة سعودية حديثة ظهور عقرب الموت الأسود العربي (Leiurus nigellus) في شمال المملكة بمنطقة حائل، كما نجحت في تحديد هويته الجينية لأول مرة عالمياً.

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وأعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بالتعاون مع فريق بحثي متخصص، أن الدراسة المنشورة في مجلة "Diversity" كشفت توسع نطاق انتشار هذا النوع بأكثر من 200 كيلومتر عن موطنه المعروف سابقاً في العُلا.


ويُعد الاكتشاف خطوة علمية مهمة تسهم في تحديث بيانات التنوع الحيوي ودعم جهود حماية الأنواع البرية في المملكة العربية السعودية.

 
 


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