السعودية تسجل أول ظهور مؤكد لعقرب الموت الأسود العربي

الوكيل الإخباري- وثّقت دراسة سعودية حديثة ظهور عقرب الموت الأسود العربي (Leiurus nigellus) في شمال المملكة بمنطقة حائل، كما نجحت في تحديد هويته الجينية لأول مرة عالمياً.

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وأعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، بالتعاون مع فريق بحثي متخصص، أن الدراسة المنشورة في مجلة "Diversity" كشفت توسع نطاق انتشار هذا النوع بأكثر من 200 كيلومتر عن موطنه المعروف سابقاً في العُلا.