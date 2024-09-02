السعودية تشدد عقوبات الصيد في محمية محاذية للأردن

الوكيل الإخباري- شددت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في السعودية على منع الصيد داخل نطاق المحميات التابعة لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية من الانقراض.

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وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع في المحمية المحاذية للحدود الأردنية والمناطق التابعة لها والحد من الآثار السلبية التي يسبّبها الصيد.