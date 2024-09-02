السعودية تشدد عقوبات الصيد في محمية محاذية للأردن

وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع في المحمية المحاذية للحدود الأردنية والمناطق التابعة لها والحد من الآثار السلبية التي يسبّبها الصيد.
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