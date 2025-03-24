السعودية .. تفاعل واسع حول فاتورة كهرباء "المسجد الحرام"

وأوضح التقرير أن المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة ومرافقه يستهلك نحو 100 ميغا فولت أمبير يوميًا، موزعة على نظام صوتي يضم 8 آلاف سماعة، ويُعد من الأكبر عالميًا، وأكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، و120 ألف وحدة إنارة، بالإضافة إلى منظومة تبريد بطاقة 155 ألف طن.
كما يشمل التشغيل 883 وحدة تكييف لتوفير بيئة مريحة، ونحو 4323 مروحة تهوية ورذاذ لتلطيف الأجواء، و519 سلّمًا كهربائيًا، و100 شاشة تفاعلية تعمل بـ16 لغة مختلفة، لتوفير بيئة مريحة للمصلين والزوار.
هذه الأرقام الضخمة سلّطت الضوء على حجم الطاقة المستهلكة لتشغيل أحد أكبر المساجد في العالم، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد المستخدمين: "الله عزّنا بحكامنا آل سعود الصالحين الكرماء، مهما نقول فيهم من شكر وجزيل، لا نستطيع أن نعطيهم جزءًا مما أعطونا لخدمة الحرمين والزائرين والمواطنين والمقيمين".
وكتب آخر: "إذا كانت تكلفة الكهرباء للمسجد الحرام فقط تصل إلى 15 مليون ريال شهريًا، فهذا يعني أنه خلال عشر سنوات، ستكون التكلفة حوالي مليار و800 مليون ريال سعودي".
وقالت ناشطة: "الله يحفظ بلدنا ويعزّ حكومتنا".
روسيا اليوم
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