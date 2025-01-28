السعودية: قرار جديد يمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء

أسماء محظورة في السعودية
من أبرز الأسماء الممنوعة في المملكة وفقًا للقرار الجديد هي أسماء الأندية الرياضية مثل "الهلال" و"النصر"، حيث رفضت الوزارة السماح بتسمية الأطفال بهذه الأسماء استجابة لطلبات عديدة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في إطار التنظيمات الحديثة التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية.
أسماء أخرى محظورة
بالإضافة إلى أسماء الأندية الرياضية، تضم قائمة الأسماء المحظورة أيضًا أسماء مثل "نادية"، "تبارك"، "مايا"، "ليندا"، "ريتـال"، "إيلان"، و"لوران". وتواصل الوزارة نشر قائمة الأسماء التي لا يسمح بتسمية الأطفال بها لضمان الالتزام بالقيم الدينية والثقافية.
وضعت وزارة الداخلية السعودية معايير لتسمية المواليد، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون الاسم ذا دلالة إيجابية.
- يمنع تسمية الأطفال بأسماء تشير إلى الشياطين أو أي معانٍ سلبية.
- يجب ألا يكون الاسم مركبًا أو مشابهًا لأسماء الأصنام.
- ينبغي أن يتوافق الاسم مع الشريعة الإسلامية.
اسم "ملاك" أيضًا من الأسماء الممنوعة في السعودية وفقًا لهذا القرار، والذي يقتصر على الأسماء التي تتماشى مع التعاليم الإسلامية.
الالتزام بالقوانين الجديدة
تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة عند اختيار أسماء الأطفال لضمان تسجيلها بما يتوافق مع الضوابط الثقافية والوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
احذر هذه الأرقام: مكالمة واحدة قد تسرق بياناتك وأموالك!
-
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف بدءا من مايو 2025!
-
6 علامات تحذيرية إذا قضى طفلك وقتا طويلا على الإنترنت
-
مقتل مدان باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه
-
فيديو.. امرأة تدهس حشدا بسيارتها في مدينة أميركية
-
ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما
-
اكتشاف موجات كونية غريبة تشبه أصوات الطيور من أعماق الفضاء!
-
عض وعذب قطة.. فيديو لجزائري يقلب مواقع التواصل الاجتماعي