السعودية: قرار جديد يمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء

الوكيل الإخباري- في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارًا يقضي بمنع تسمية الأطفال بعدد من الأسماء ابتداءً من اليوم. يهدف القرار إلى الحفاظ على القيم الثقافية والدينية في المملكة، ووضع ضوابط واضحة لتسمية المواليد.

اضافة اعلان



أسماء محظورة في السعودية

من أبرز الأسماء الممنوعة في المملكة وفقًا للقرار الجديد هي أسماء الأندية الرياضية مثل "الهلال" و"النصر"، حيث رفضت الوزارة السماح بتسمية الأطفال بهذه الأسماء استجابة لطلبات عديدة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في إطار التنظيمات الحديثة التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية.



أسماء أخرى محظورة

بالإضافة إلى أسماء الأندية الرياضية، تضم قائمة الأسماء المحظورة أيضًا أسماء مثل "نادية"، "تبارك"، "مايا"، "ليندا"، "ريتـال"، "إيلان"، و"لوران". وتواصل الوزارة نشر قائمة الأسماء التي لا يسمح بتسمية الأطفال بها لضمان الالتزام بالقيم الدينية والثقافية.

كيفية اختيار اسم المولود في السعودية

وضعت وزارة الداخلية السعودية معايير لتسمية المواليد، وهي كالتالي:

- يجب أن يكون الاسم ذا دلالة إيجابية.

- يمنع تسمية الأطفال بأسماء تشير إلى الشياطين أو أي معانٍ سلبية.

- يجب ألا يكون الاسم مركبًا أو مشابهًا لأسماء الأصنام.

- ينبغي أن يتوافق الاسم مع الشريعة الإسلامية.

هل اسم "ملاك" مسموح في السعودية؟

اسم "ملاك" أيضًا من الأسماء الممنوعة في السعودية وفقًا لهذا القرار، والذي يقتصر على الأسماء التي تتماشى مع التعاليم الإسلامية.



الالتزام بالقوانين الجديدة

تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة عند اختيار أسماء الأطفال لضمان تسجيلها بما يتوافق مع الضوابط الثقافية والوطنية.