السكك الحديدية الصينية تتعامل مع 21 مليون رحلة ركاب خلال يوم واحد

الوكيل الإخباري- تعامل قطاع السكك الحديدية الصيني مع 21 مليون رحلة ركاب، يوم أمس “الثلاثاء” ، وهو اليوم الأول من عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعا، وفق تقديرات شركة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، مشغل السكك الحديدية الوطنية .

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، عن الشركة قولها إن الصين أضافت أيضا 1476 قطار ركاب أمس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة ، ومن المقرر تشغيل أكثر من 12 ألف قطار ركاب يوميا خلال فترة العطلة.