السكك الحديدية الصينية تتعامل مع 21 مليون رحلة ركاب خلال يوم واحد

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، عن الشركة قولها إن الصين أضافت أيضا 1476 قطار ركاب أمس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة ، ومن المقرر تشغيل أكثر من 12 ألف قطار ركاب يوميا خلال فترة العطلة.
وذكرت الشركة أنه تم إجراء أكثر من 17.28 مليون رحلة ركاب عن طريق السكك الحديدية يوم أول أمس “الاثنين” .
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