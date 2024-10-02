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السكك الحديدية الصينية تتعامل مع 21 مليون رحلة ركاب خلال يوم واحد

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الأربعاء، 02-10-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   تعامل قطاع السكك الحديدية الصيني مع 21 مليون رحلة ركاب، يوم أمس “الثلاثاء” ، وهو اليوم الأول من عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعا، وفق تقديرات شركة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، مشغل السكك الحديدية الوطنية .

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، عن الشركة قولها إن الصين أضافت أيضا 1476 قطار ركاب أمس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة ، ومن المقرر تشغيل أكثر من 12 ألف قطار ركاب يوميا خلال فترة العطلة.


وذكرت الشركة أنه تم إجراء أكثر من 17.28 مليون رحلة ركاب عن طريق السكك الحديدية يوم أول أمس “الاثنين” .

 
gnews

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