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السماء تبتسم للأرض في ظاهرة فلكية نادرة

ربيقرل
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-  في مشهد فلكي نادر ومميز، ستتزين السماء فجر يوم 25 أبريل 2025 بظاهرة تُعرف باسم "الاقتران الثلاثي"، حيث يظهر كوكبا الزهرة وزحل إلى جانب هلال القمر في تشكيل يُشبه وجهًا مبتسمًا، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

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وسيُمثّل كوكب الزهرة "العين اليمنى"، وزحل "العين اليسرى"، بينما يُشكل الهلال "الفم المبتسم"، ما يخلق منظرًا ساحرًا يمكن رؤيته بالعين المجردة، خاصة قبل شروق الشمس بنحو ساعة، عند الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، بالقرب من الأفق الشرقي.


وأكدت "ناسا" أن الظاهرة ستكون مرئية في جميع أنحاء العالم، وتستمر لفترة قصيرة فقط حتى شروق الشمس، ما يجعلها فرصة نادرة لعشاق الفلك، حيث يمكن استخدام تلسكوب بسيط أو منظار لمشاهدتها بوضوح أكبر.

 

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