السماء تبتسم للأرض في ظاهرة فلكية نادرة

وسيُمثّل كوكب الزهرة "العين اليمنى"، وزحل "العين اليسرى"، بينما يُشكل الهلال "الفم المبتسم"، ما يخلق منظرًا ساحرًا يمكن رؤيته بالعين المجردة، خاصة قبل شروق الشمس بنحو ساعة، عند الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، بالقرب من الأفق الشرقي.
وأكدت "ناسا" أن الظاهرة ستكون مرئية في جميع أنحاء العالم، وتستمر لفترة قصيرة فقط حتى شروق الشمس، ما يجعلها فرصة نادرة لعشاق الفلك، حيث يمكن استخدام تلسكوب بسيط أو منظار لمشاهدتها بوضوح أكبر.
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