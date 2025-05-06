السماء تتزين بعرض سماوي ساحر فجر الثلاثاء

وتُعرف هذه الزخة السنوية بجمالها اللافت، إذ تخترق الشهب الغلاف الجوي بسرعة كبيرة خلال ساعات ما قبل فجر الثلاثاء، فتُشاهد وكأنها ألعاب نارية طبيعية تلمع في الأفق، لا سيما في الاتجاه الجنوبي الشرقي من السماء.
ويُتوقع أن يبلغ معدل الشهب المرئية نحو 10 شهب في الساعة في نصف الكرة الشمالي، بينما يحظى سكان النصف الجنوبي بفرصة أكبر للمشاهدة بمعدل قد يصل إلى 40 شهابًا في الساعة، بفضل تموضع نقطة الإشعاع بالنسبة لهم.
تنطلق الشهب من كوكبة الدلو، وتحديدًا من منطقة قريبة من النجم اللامع "سعد الأخبية"، مما يمنح المراقبين فرصة فريدة للتواصل البصري مع آثار مذنب "هالي"، رغم أنه لن يزور الأرض مجددًا قبل عام 2061.
وينصح الخبراء الراغبين بمشاهدة هذا العرض السماوي باختيار مواقع بعيدة عن أضواء المدن، وترك أعينهم تتأقلم مع الظلام لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، لالتقاط أدق تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية المبهرة.
يُذكر أن زخة "إيتا الدلويات" تحدث سنويًا في بداية شهر مايو، عندما تمر الأرض عبر سحابة من الغبار الكوني التي خلفها مذنب "هالي" في مداره حول الشمس، لتشتعل هذه الجسيمات الدقيقة عند دخولها الغلاف الجوي وتتحول إلى شهبٍ سريعة تخطف الأبصار وتُذكّرنا بروعة الكون واتساعه.
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