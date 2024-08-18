السنغال تطلق قمراً اصطناعياً لتعزيز التنمية الزراعية ودعم الموارد الطبيعية

وذكرت وسائل الإعلام أن القمر الاصطناعي، الذي تم إطلاقه قبل يومين عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرج" في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى رصد الأرض وتقديم بيانات قيمة ستُستخدم في مجالات متعددة، تشمل إدارة الموارد الطبيعية، الوقاية من الكوارث، والزراعة.
وقد تأخر إطلاق هذا القمر الصناعي، الذي بدأ العمل عليه عام 2019، لمدة ثلاثة أشهر عن الجدول الزمني المخطط له.
البيان
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