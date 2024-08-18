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السنغال تطلق قمراً اصطناعياً لتعزيز التنمية الزراعية ودعم الموارد الطبيعية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 18-08-2024 01:43 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السنغال إطلاق أول قمر اصطناعي يحمل اسم "جينديسات-1 إيه" إلى الفضاء، بهدف مراقبة ورصد الأرض، وجمع وتحليل البيانات التي ستدعم إدارة الموارد الطبيعية، والوقاية من الكوارث، وتعزيز التنمية الزراعية.


وذكرت وسائل الإعلام أن القمر الاصطناعي، الذي تم إطلاقه قبل يومين عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرج" في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى رصد الأرض وتقديم بيانات قيمة ستُستخدم في مجالات متعددة، تشمل إدارة الموارد الطبيعية، الوقاية من الكوارث، والزراعة.


وقد تأخر إطلاق هذا القمر الصناعي، الذي بدأ العمل عليه عام 2019، لمدة ثلاثة أشهر عن الجدول الزمني المخطط له.

البيان

gnews

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