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السودان.. دفنوه فعاد بعد يومين

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:13 م

الوكيل الإخباري-   في واقعة غريبة بمدينة أم درمان في السودان، عاد رجل يُدعى عبد العظيم إلى منزله حياً بعد يومين من دفنه وتلقي أسرته العزاء فيه، إثر خطأ في تحديد الهوية داخل المستشفى.

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وبحسب الروايات، اعتقدت الأسرة أن الجثمان يعود لعبد العظيم بعد التعرف عليه، فاستكملت إجراءات الدفن، قبل أن يظهر حياً لاحقاً، ما كشف أن المتوفى الحقيقي هو رجل آخر يُدعى إبراهيم السعيد إدريس.


وأشارت المصادر إلى أن التشابه في ظروف الرجلين، وعدم حملهما أوراقاً ثبوتية أو هواتف، تسبب في الالتباس الذي أدى إلى دفن الجثمان الخطأ، في حادثة أثارت دهشة واسعة في السودان.

 
 


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