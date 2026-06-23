السودان.. دفنوه فعاد بعد يومين

وبحسب الروايات، اعتقدت الأسرة أن الجثمان يعود لعبد العظيم بعد التعرف عليه، فاستكملت إجراءات الدفن، قبل أن يظهر حياً لاحقاً، ما كشف أن المتوفى الحقيقي هو رجل آخر يُدعى إبراهيم السعيد إدريس.
وأشارت المصادر إلى أن التشابه في ظروف الرجلين، وعدم حملهما أوراقاً ثبوتية أو هواتف، تسبب في الالتباس الذي أدى إلى دفن الجثمان الخطأ، في حادثة أثارت دهشة واسعة في السودان.
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