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الشاب تركي المازني حديث السعوديين.. هل مات أثناء التبرع بأعضائه؟

الشاب تركي المازني
الشاب تركي المازني




 

الإثنين، 12-08-2024 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت قصة الشاب السعودي تركي بن متعب المازني الجدل والتفاعل الواسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية .


تركي المازني، شاب سعودي توفي بشكل مفاجئ بعدما قرر التبرع بكليته لفتاة لا يعرفها، كما أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.


و قال والد تركي إن ابنه أخبره قبل وفاته بأنه أكمل إجراءات التبرع بكليته لفتاة تعاني من فشل كلوي مزمن بعد أن سمع عن حالتها عبر تطبيق (سناب شات)، وتواصل مع عائلتها لمساعدتها.


أضاف الوالد: "في تلك الليلة، أوصاني ابني بالتبرع بجميع أعضائه بعد وفاته، وبعد ذلك خرج في نزهة مع أصدقائه وشعر بألم شديد، وأبلغني صديقه هاتفيًا بأنه تم نقله إلى أقرب مستشفى".


واستكمل الوالد: "تدهورت حالته الصحية بسرعة، ونُقل إلى المستشفى التخصصي في تبوك، حيث تأكد الأطباء من وفاته دماغيًا بعد أيام وفقًا للبروتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية".


وتابع: "خلال هذه الفترة، تذكرت وصية ابني بتبرع كليته، وبدأت في البحث عن الأسرة التي ذُكرت في سجلات المستشفى. وبالفعل، تبين أن فحوصاته تطابقت مع السيدة المذكورة، وبناءً على وصيته، طلبت من الموظف التواصل مع عائلتها لتنفيذ وصية ابني، وتم التبرع لها بكليته، كما تم التبرع لكلى أخرى و3 مرضى آخرين، بالإضافة إلى الكبد والبنكرياس حسب توصيات الأطباء".


من جانبه، نفى المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني أثناء عملية التبرع، وأهاب بالمجتمع توخي الدقة في نقل الأخبار. كما أكد المركز في بيانه حرصه على كفاءة القطاع الصحي وامتثاله التام للنظام السعودي لزراعة الأعضاء، ضمن إجراءات وحوكمة تضمن صحة وسلامة الأفراد كأولوية قصوى.


وقدم المركز أحر التعازي والمواساة لعائلة تركي، مشيرًا إلى أن رغبة تركي في التبرع بأعضائه قد تحققت، مما أنقذ حياة 3 مرضى وأعاد الأمل إليهم."


 

 

العين الاخبارية

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