الشاب تركي المازني حديث السعوديين.. هل مات أثناء التبرع بأعضائه؟

الوكيل الإخباري- أثارت قصة الشاب السعودي تركي بن متعب المازني الجدل والتفاعل الواسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية .



تركي المازني، شاب سعودي توفي بشكل مفاجئ بعدما قرر التبرع بكليته لفتاة لا يعرفها، كما أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.



و قال والد تركي إن ابنه أخبره قبل وفاته بأنه أكمل إجراءات التبرع بكليته لفتاة تعاني من فشل كلوي مزمن بعد أن سمع عن حالتها عبر تطبيق (سناب شات)، وتواصل مع عائلتها لمساعدتها.



أضاف الوالد: "في تلك الليلة، أوصاني ابني بالتبرع بجميع أعضائه بعد وفاته، وبعد ذلك خرج في نزهة مع أصدقائه وشعر بألم شديد، وأبلغني صديقه هاتفيًا بأنه تم نقله إلى أقرب مستشفى".



واستكمل الوالد: "تدهورت حالته الصحية بسرعة، ونُقل إلى المستشفى التخصصي في تبوك، حيث تأكد الأطباء من وفاته دماغيًا بعد أيام وفقًا للبروتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية".



وتابع: "خلال هذه الفترة، تذكرت وصية ابني بتبرع كليته، وبدأت في البحث عن الأسرة التي ذُكرت في سجلات المستشفى. وبالفعل، تبين أن فحوصاته تطابقت مع السيدة المذكورة، وبناءً على وصيته، طلبت من الموظف التواصل مع عائلتها لتنفيذ وصية ابني، وتم التبرع لها بكليته، كما تم التبرع لكلى أخرى و3 مرضى آخرين، بالإضافة إلى الكبد والبنكرياس حسب توصيات الأطباء".



من جانبه، نفى المركز السعودي لزراعة الأعضاء ما تم تداوله حول وفاة تركي المازني أثناء عملية التبرع، وأهاب بالمجتمع توخي الدقة في نقل الأخبار. كما أكد المركز في بيانه حرصه على كفاءة القطاع الصحي وامتثاله التام للنظام السعودي لزراعة الأعضاء، ضمن إجراءات وحوكمة تضمن صحة وسلامة الأفراد كأولوية قصوى.



وقدم المركز أحر التعازي والمواساة لعائلة تركي، مشيرًا إلى أن رغبة تركي في التبرع بأعضائه قد تحققت، مما أنقذ حياة 3 مرضى وأعاد الأمل إليهم."





بيان إعلامي من المركز السعودي لزراعة الأعضاء حول طبيعة وفاة المغفور له بإذن الله تركي المازني، رحمه الله - قبل إجراء عملية التبرّع. pic.twitter.com/MpcmuEjMW1 August 9, 2024

pic.twitter.com/31k09vH7Vs ابو تركي يروي قصة ابنه الذي تبرع بأعضائه بعد وفاته دماغياً، قصة تجسد قيمة التبرع بالأعضاء وأثره في إنقاذ الأرواح. #المركز_السعودي_لزراعة_الأعضاء August 5, 2024