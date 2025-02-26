 
الأربعاء 2025-02-26 03:43 م
 

الشرطة الفرنسية: قتلنا شخصا هاجم عناصرنا بسكين في العاصمة باريس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 01:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء أن عناصرها أطلقوا النار على رجل هاجمهم بسكين في العاصمة باريس، مما أدى إلى مقتله.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن محافظة شرطة باريس: "قتل رجل كان يحمل سكاكين هاجم دورية للشرطة برصاص قوات الأمن صباح الأربعاء في دوغني".

وأضاف: "حوالي الساعة 7 صباحا، تدخلت الشرطة بعد أن رصدت رجلا جالسا في محطة حافلات، يحمل سكينا في كل يد. وعند وصول الدورية، هاجمهم الرجل المسلح دون أن ينطق بكلمة".

وأوضح البيان أن "أحد رجال الشرطة استخدم في البداية مسدسا كهربائيا، لكنه لم يكن له أي تأثير.
عندها، قام شرطي آخر بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الرجل في الصدر. ورغم تلقيه الإسعافات، فقد فارق الرجل الحياة".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

غ

عربي ودولي الفيضانات تودي بحياة 36 شخصا في أفغانستان وتفاقم الأزمة الإنسانية

ا

فلسطين الحاخام غليك يقود عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى

ا

أخبار محلية كنعان: الاحتلال يحاول فاشلا كسر صمود ورباط المقدسيين في رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس السوري

أخبار محلية الملك خلال لقائه الشرع يجدد التأكيد على دعم الأردن للسوريين في إعادة بناء بلدهم

ا

أسواق ومال مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تستقبل وكيل الهيئة العامة للنقل البري السعودي والوفد المرافق

ا

تكنولوجيا رصد أقوى توهج شمسي عام 2025

هنغبي متهم بتلقي رشوة قيمتها 2800 دولار من مقاول أجنبي

فلسطين تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد



 




الأكثر مشاهدة