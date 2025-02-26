الشرطة الفرنسية: قتلنا شخصا هاجم عناصرنا بسكين في العاصمة باريس

وجاء في بيان صادر عن محافظة شرطة باريس: "قتل رجل كان يحمل سكاكين هاجم دورية للشرطة برصاص قوات الأمن صباح الأربعاء في دوغني".
وأضاف: "حوالي الساعة 7 صباحا، تدخلت الشرطة بعد أن رصدت رجلا جالسا في محطة حافلات، يحمل سكينا في كل يد. وعند وصول الدورية، هاجمهم الرجل المسلح دون أن ينطق بكلمة".
وأوضح البيان أن "أحد رجال الشرطة استخدم في البداية مسدسا كهربائيا، لكنه لم يكن له أي تأثير.
عندها، قام شرطي آخر بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الرجل في الصدر. ورغم تلقيه الإسعافات، فقد فارق الرجل الحياة".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
موظف يصل لعمله قبل موعده بساعة على مدار 36 عام
-
طيار يتجنب كارثة بعد أن تفاجأ عند هبوطه بطائرة قادمة باتجاهه في أمريكا - فيديو
-
كوريا الجنوبية تسجل أول زيادة في عدد المواليد منذ 9 سنوات
-
هل يقصف البشر الكويكبات المهددة للأرض بالسلاح النووي لحمايته من الخطر ؟
-
وزيرة الخارجية الألمانية ترتدي زي عمال المطاعم وتعدّ الشاورما للزبائن
-
صدمة لعشاق السرعة .. ماذا يحدث عند القيادة بسرعة 140 كم/ساعة؟
-
حيلة بسيطة تمنع تشكّل الضباب على نوافذ السيارة في ثوانٍ
-
كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟