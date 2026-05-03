الشرطة النمساوية توقف رجلاً بتهمة تسميم طعام أطفال بسم فئران

الوكيل الإخباري- أوقفت الشرطة النمساوية، السبت، رجلًا يُشتبه بقيامه بدسّ سم فئران في عبوات طعام للأطفال، مشيرة إلى أن الدافع قد يكون «محاولة ابتزاز للشركة المُصنّعة».





وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، البالغ 39 عامًا، في ولاية بورغنلاند جنوب فيينا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، من دون أن تكشف هويته.



ووجّهت إليه تهمة تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر، والشروع بإلحاق أذى جسدي خطير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».



ويأتي هذا التوقيف بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات النمساوية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تُباع في بعض المتاجر الكبرى.



وشاركت الشرطة الألمانية في التحقيق، باعتبار أن العبوات مصنوعة في ألمانيا من قبل العلامة التجارية هيب.



وتمكّنت الشرطة من استعادة خمس عبوات مسمّمة قبل استهلاكها في النمسا والتشيك وسلوفاكيا.



وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة ابتزاز الشركة، التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا.



وتم شراء إحدى العبوات المسمّمة من سوبرماركت «سبار» في ولاية بورغنلاند، وقد تبيّن أنها تحتوي على 15 ميكروغرامًا من سم الفئران.





