الشرطة النمساوية توقف رجلاً بتهمة تسميم طعام أطفال بسم فئران

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، البالغ 39 عامًا، في ولاية بورغنلاند جنوب فيينا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، من دون أن تكشف هويته.
ووجّهت إليه تهمة تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر، والشروع بإلحاق أذى جسدي خطير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويأتي هذا التوقيف بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات النمساوية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تُباع في بعض المتاجر الكبرى.
وشاركت الشرطة الألمانية في التحقيق، باعتبار أن العبوات مصنوعة في ألمانيا من قبل العلامة التجارية هيب.
وتمكّنت الشرطة من استعادة خمس عبوات مسمّمة قبل استهلاكها في النمسا والتشيك وسلوفاكيا.
وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة ابتزاز الشركة، التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا.
وتم شراء إحدى العبوات المسمّمة من سوبرماركت «سبار» في ولاية بورغنلاند، وقد تبيّن أنها تحتوي على 15 ميكروغرامًا من سم الفئران.
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. حكم قضائي ضد مرتضى منصور
-
مقتل 3 يمنيين في صراع بين أسرتين على بئر ماء
-
اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط
-
انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله في كردستان العراق
-
مصر.. وفاة سائح ألماني بعد تعرضه للدغة ثعبان في عرض ترفيهي
-
الزراعة المصرية تحسم الجدل بشأن البطيخ المسرطن
-
ملون غذائي شائع قد يخلّ بتوازن بكتيريا الأمعاء
-
جنوب السودان: مصرع 14 شخصًا بينهم الطيار في تحطم طائرة قرب جوبا