الخميس 2025-07-10 10:10 ص
 

الشرع يفاجئ عريسا في أحد الحمامات الدمشقية (فيديو وصور)

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الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الخميس، 10-07-2025 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة دمشق القديمة، صباح اليوم الخميس، موقفا غير مألوف، خلال عرس شعبي أقيم في حمام تقليدي، حيث فوجئ العريس والمدعوون بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موقع الاحتفال ضمن جولة ميدانية.

ووفقًا لشهود عيان، دخل الشرع بشكل مفاجئ إلى الحمام، في إحدى الحارات القديمة، وسط دهشة الحاضرين.

وسرعان ما انتشرت مشاهد الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الشرع وهو يتبادل التحية مع الحاضرين.

تجدر الإشارة إلى أن الحمامات الدمشقية تُعد من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة، وتحظى بمكانة ثقافية واجتماعية بارزة، وتُستخدم في العديد من المناسبات الشعبية، ولا سيما الأعراس.

ويعتبر "حمام العريس" من الطقوس الدمشقية الأصيلة، حيث يُدعى الأهل والجيران والأصدقاء لمشاركة العريس احتفاله داخل الحمام، وسط أجواء من الغناء والعزف والرقص.

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ارم نيوز 

 

 
 
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