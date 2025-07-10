الشرع يفاجئ عريسا في أحد الحمامات الدمشقية (فيديو وصور)

ووفقًا لشهود عيان، دخل الشرع بشكل مفاجئ إلى الحمام، في إحدى الحارات القديمة، وسط دهشة الحاضرين.
وسرعان ما انتشرت مشاهد الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الشرع وهو يتبادل التحية مع الحاضرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحمامات الدمشقية تُعد من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة، وتحظى بمكانة ثقافية واجتماعية بارزة، وتُستخدم في العديد من المناسبات الشعبية، ولا سيما الأعراس.
ويعتبر "حمام العريس" من الطقوس الدمشقية الأصيلة، حيث يُدعى الأهل والجيران والأصدقاء لمشاركة العريس احتفاله داخل الحمام، وسط أجواء من الغناء والعزف والرقص.
حدث الأن في #دمشق_القديمة عرس في احدى الحمامات الدمشقية فوجئ العريس والمعازيم برئيسنا السيد #احمد_الشرع عم يبارك الفرحة 😍💚— المعتصم بالله الشحود (@almo2tasem91) July 9, 2025
رب صدفة خير من الف ميعاد .. pic.twitter.com/6VSemkAaDI
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