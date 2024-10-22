الصيف والشتاء.. في سماء أكتوبر

الوكيل الإخباري- يعد أكتوبر من كل عام فرصة مثالية للرصد الفلكي، إذ تجتمع في سمائه نجوم الصيف والشتاء في ليلة واحدة.

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ففي بداية الليل، يمكن رصد كوكبات الصيف مثل كوكبة العقرب والاستمتاع بمشاهدة ذراع المجرة في سماء منطقة الحدود الشمالية الصافية.

أما بعد منتصف الليل، فيمكن لعشاق الفلك مشاهدة كوكبة الجبار والشعرى اليمانية، ويُختتم العرض الفلكي برصد نجم سهيل المتلألئ في جهة الجنوب قبيل الفجر.



وأشار عضو نادي الفضاء في السعودية والفلك المختص بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون إلى أن أكتوبر يشهد العديد من الظواهر الفلكية السنوية، وأن هذا العام تميز بظهور مذنب تسوتشينشان (A3)، الذي تم رصده في ليلة 19 أكتوبر 2024 في وادي عرعر، إذ ظهر المذنب بوضوح وكان كوكب الزهرة مقترنًا مع نجم كوكبة العقرب.