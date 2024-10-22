الصيف والشتاء.. في سماء أكتوبر

وأشار عضو نادي الفضاء في السعودية والفلك المختص بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون إلى أن أكتوبر يشهد العديد من الظواهر الفلكية السنوية، وأن هذا العام تميز بظهور مذنب تسوتشينشان (A3)، الذي تم رصده في ليلة 19 أكتوبر 2024 في وادي عرعر، إذ ظهر المذنب بوضوح وكان كوكب الزهرة مقترنًا مع نجم كوكبة العقرب.
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