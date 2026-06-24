الصين.. اعتماد أوروبي لأول روبوت جراحة عن بُعد

وحصل روبوت «Toumai Remote» على علامة المطابقة الأوروبية (CE)، ليصبح أول نظام جراحة عن بُعد ينال هذا الاعتماد، ما يتيح تسويقه داخل دول الاتحاد الأوروبي. ويعتمد الروبوت على تقنيات متقدمة، بينها شبكات الجيل الخامس، لإجراء عمليات جراحية عن بُعد في عدة تخصصات طبية.
وفي تطور آخر، أعلنت شركة Baichuan AI إطلاق نموذجها الطبي «Baichuan-M4»، الذي تصدر تصنيف HealthBench المخصص لتقييم أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية، متفوقاً على عدد من النماذج العالمية.
ويتميز النموذج بقدرته على إجراء حوار تفاعلي مع المستخدمين وطرح أسئلة إضافية حول الأعراض والتاريخ الطبي، بهدف تقديم تقييمات صحية أكثر دقة وتحسين جودة الاستشارات الأولية.
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