الصين تشيّد أطول نفق طريق سريع في العالم - فيديو

وسيساهم هذا النفق الممتد لمسافة 22.13 كيلومتر، عندما يبدأ العمل، في تقليص وقت السفر للمركبات عبر القطاع الأوسط من جبال تيانشان، من عدة ساعات إلى نحو 20 دقيقة فقط.
ومن المتوقع أن تُنجز أعمال بناء الطريق السريع وفتحه أمام حركة المرور في عام 2025.
ويقع النفق في منطقة قليلة السكان بجبال تيانشان على ارتفاع متوسط يتجاوز 3000 متر، ويعبر 16 منطقة تصدع جيولوجي.
3000 عامل
وعمل به أكثر من 3000 عامل على مدى 4 سنوات، للتغلب على التحديات الجيولوجية والمناخية القاسية.
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