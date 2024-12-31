الصين تشيّد أطول نفق طريق سريع في العالم - فيديو

الوكيل الإخباري- اكتمل أمس الإثنين، حفر نفق "تيانشان شنغلي" الذي يعد أطول نفق طريق سريع في العالم، في إنجاز هندسي يعزز شبكة النقل في الصين.



وسيساهم هذا النفق الممتد لمسافة 22.13 كيلومتر، عندما يبدأ العمل، في تقليص وقت السفر للمركبات عبر القطاع الأوسط من جبال تيانشان، من عدة ساعات إلى نحو 20 دقيقة فقط.

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ومن المتوقع أن تُنجز أعمال بناء الطريق السريع وفتحه أمام حركة المرور في عام 2025.

ويقع النفق في منطقة قليلة السكان بجبال تيانشان على ارتفاع متوسط يتجاوز 3000 متر، ويعبر 16 منطقة تصدع جيولوجي.

وقال ماو جين بوه، أحد المهندسين العاملين في بناء المشروع لـ"شينخوا"، إن بناء النفق واجه تحديات عديدة مثل البرودة الشديدة، والارتفاعات العالية، والإجهاد الأرضي المرتفع، والنشاط الزلزالي القوي، والمتطلبات البيئية الصارمة.



3000 عامل

وعمل به أكثر من 3000 عامل على مدى 4 سنوات، للتغلب على التحديات الجيولوجية والمناخية القاسية.

وتعرف جبال تيانشان بأنها "متحف جيولوجي" يتميز بالعديد من مناطق الصدع، ويمر النفق من خلال 16 منطقة من هذه المناطق. ويصل عمود التهوية رقم 2 في النفق إلى عمق 706 أمتار، وهو أطول من "برج شانغهاي" الذي يعد أعلى مبنى في الصين.

China's #Xinjiang completes world's longest expressway tunnel pic.twitter.com/lKL9wATtXN December 30, 2024