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الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 05:32 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ويفا"، حيث يتوقع أن يجلب الإعصار السادس لهذا العام رياحا قوية وأمطارا غزيرة على السواحل الجنوبية.

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 ويتحرك الإعصار، الذي تم رصده عند خط عرض 19.9 درجة شمالا وخط طول 120.2 درجة شرقا، باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.


وذكر المركز أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة شنتشن فى مقاطعة قوانغدونغ إلى مدينة ونتشانغ فى مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة ما بعد ظهر أو مساء الأحد.

 
 
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