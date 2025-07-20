الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

وذكر المركز أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة شنتشن فى مقاطعة قوانغدونغ إلى مدينة ونتشانغ فى مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة ما بعد ظهر أو مساء الأحد.
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