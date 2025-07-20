الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

الوكيل الإخباري- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ويفا"، حيث يتوقع أن يجلب الإعصار السادس لهذا العام رياحا قوية وأمطارا غزيرة على السواحل الجنوبية.

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ويتحرك الإعصار، الذي تم رصده عند خط عرض 19.9 درجة شمالا وخط طول 120.2 درجة شرقا، باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.