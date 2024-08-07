الصين تطلق مجموعة أقمار جديدة إلى الفضاء - فيديو

الوكيل الإخباري- نجحت الصين، يوم الثلاثاء، بإطلاق 18 قمرًا صناعيًا جديدًا إلى مدار الأرض.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: "أطلقت الصين مجموعة اولى من أقمار Qianfan إلى الفضاء، ونجح الصاروخ بإيصال الأقمار إلى مداراتها المحددة".



وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق نفذت من مطار Taiyuan الفضائي شمالي الصين، تمام الساعة 14:42 بتوقيت بكين (09:42 بتوقيت موسكو)، واستخدم فيها صاروخ صيني من نوع Long March-6A، لتكون هذه العملية رقم 530 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March.