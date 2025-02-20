الصين .. سيجارة مشتعلة تتسبب في كارثة داخل متجر ألعاب نارية

وأظهرت تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة في الطابق الثاني لأحد المتاجر في منطقة سكنية بمدينة نانيانغ رجلاً وهو يخرج سيجارة ويشعلها قبل أن يبدأ بالتدخين.
ويُلاحظ من خلال اللقطات تصاعد حلقات الدخان أثناء تدخينه، وبعد لحظات ألقى الرجل بعقب السيجارة غير المطفأ نحو الطابق السفلي. وبعد 3 ثوانٍ فقط، استقر العقب داخل عرض أسطواني للألعاب النارية في المتجر الموجود أسفل الشارع، لتمر ثوانٍ قليلة قبل أن تبدأ المفرقعات بالاشتعال والانفجار.
اشتعلت النيران في البضائع المحيطة نتيجة انفجار الألعاب النارية والمفرقعات، وبدأت ألسنة اللهب تنتشر بسرعة. حاولت السيدة السيطرة على الحريق باستخدام مطفأة الحريق، لكن دون جدوى، إذ تزايدت النيران واتسعت رقعتها داخل المتجر.
تدخل الأشخاص القريبون من المكان وسارعوا بتوصيل صنابير المياه لإخماد النيران، وبعد مرور 5 دقائق نجحوا في السيطرة على الحريق بالكامل. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات.
في البداية، ظن صاحب المتجر أن الحريق متعمد، لكنه اكتشف الحقيقة بعد مراجعة تسجيلات كاميرا المراقبة عند التقاطع، والتي أظهرت رجلًا في الطابق العلوي أنهى تدخين سيجارته ثم ألقى بعقبها المشتعل نحو الأسفل، متسببًا في إشعال الألعاب النارية.
ورغم إخماد الحريق قبل أن يؤدي إلى خسائر أكبر، فإن صاحب المتجر غضب بشدة عند معرفته بالأمر، وسارع بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الرجل، مطالبًا بتعويض كبير عن الأضرار التي لحقت بمتجره.
💥 A massive fireworks explosion erupted after a Chinese worker casually tossed a cigarette butt out the window, triggering absolute chaos.— News Now (@NewsNowUS) February 17, 2025
pic.twitter.com/bY0hsBqcIN
الجزيرة
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