الإثنين 2026-07-27 03:47 م

الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

er
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-   انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مواجهة نادرة بين قطة برتقالية صغيرة وكوبرا داخل حديقة بمدينة تشوشان الصينية، في مشهد أثار دهشة المتابعين بسبب شجاعة القطة أمام الثعبان السام.

وأظهر الفيديو الكوبرا وهي تتخذ وضعًا دفاعيًا برفع غطاء رأسها، بينما وقفت القطة بحذر واستطاعت تفادي محاولات الهجوم بسرعة ورشاقة، قبل أن تنسحب الكوبرا من المكان دون تسجيل أي إصابات.

وأثار هدوء القطة وتماسكها إعجاب رواد مواقع التواصل، فيما أوضح خبراء أن القطط تمتلك سرعة رد فعل، وقوة ملاحظة، وقدرة عالية على المناورة، ما يمنحها أفضلية في تجنب هجمات الثعابين السامة، رغم أن نتيجة مثل هذه المواجهات تبقى مرتبطة بالظروف وحجم الحيوانين.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات السلام في الأمم المتحدة

شسب

فن ومشاهير شاهد أول مولودة تجمع ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: سأبحث مع ترامب عدة قضايا وعلى رأسها إيران

سشبي

فيديو منوع شاهد روعة شروق الشمس من خلف شلال في فنزويلا...

ثشي

فيديو منوع شاهد أحد أعظم الشلالات في العالم.. كايتور في غيانا

ئيؤب

فيديو منوع ليست مغامرة... بل يوم عمل اعتيادي لعمال خطوط الكهرباء

صشي

فيديو منوع مشهد مهيب يوثق لحظة اقتراب العاصفة في مدينة سيوكس فولز

swdf

فيديو منوع راعٍ لم يجد ما يكفي من الأدوات لتثبيت خيمته، فابتكر حلًا غير مألوفًا



 
 






الأكثر مشاهدة

 