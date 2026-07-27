الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مواجهة نادرة بين قطة برتقالية صغيرة وكوبرا داخل حديقة بمدينة تشوشان الصينية، في مشهد أثار دهشة المتابعين بسبب شجاعة القطة أمام الثعبان السام.



وأظهر الفيديو الكوبرا وهي تتخذ وضعًا دفاعيًا برفع غطاء رأسها، بينما وقفت القطة بحذر واستطاعت تفادي محاولات الهجوم بسرعة ورشاقة، قبل أن تنسحب الكوبرا من المكان دون تسجيل أي إصابات.



وأثار هدوء القطة وتماسكها إعجاب رواد مواقع التواصل، فيما أوضح خبراء أن القطط تمتلك سرعة رد فعل، وقوة ملاحظة، وقدرة عالية على المناورة، ما يمنحها أفضلية في تجنب هجمات الثعابين السامة، رغم أن نتيجة مثل هذه المواجهات تبقى مرتبطة بالظروف وحجم الحيوانين.

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