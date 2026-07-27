الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

وأظهر الفيديو الكوبرا وهي تتخذ وضعًا دفاعيًا برفع غطاء رأسها، بينما وقفت القطة بحذر واستطاعت تفادي محاولات الهجوم بسرعة ورشاقة، قبل أن تنسحب الكوبرا من المكان دون تسجيل أي إصابات.
وأثار هدوء القطة وتماسكها إعجاب رواد مواقع التواصل، فيما أوضح خبراء أن القطط تمتلك سرعة رد فعل، وقوة ملاحظة، وقدرة عالية على المناورة، ما يمنحها أفضلية في تجنب هجمات الثعابين السامة، رغم أن نتيجة مثل هذه المواجهات تبقى مرتبطة بالظروف وحجم الحيوانين.
Who do you think will win?? pic.twitter.com/HTGxQG1xQ5
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