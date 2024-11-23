 
السبت 2024-11-23 05:12 م
 

الطبيب دوّن وفاته.. هندي يستيقظ قبل لحظات من حرق جثته

ثلاجة موتى - أرشيفية
ثلاجة موتى - أرشيفية
السبت، 23-11-2024 02:53 م
الوكيل الإخباري-  استيقظ رجل هندي قبل لحظات من حرق جثته، بعد أن دوّن طبيب وفاته من دون إجراء عملية التشريح اللازمة، حسبما أكد مسؤول طبي لوكالة "فرانس برس"، السبت.اضافة اعلان


وتدهورت أخيرا صحة روهيتاش كومار، البالغ من العمر 25 عاما، الذي كان يعاني صعوبات في النطق والسمع، مما استدعى نقله إلى مستشفى جونجونو في راجاستان شمالي البلاد، الخميس.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن كومار أصيب بنوبة صرع، وأن الطبيب أعلن وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

لكن كبير أطباء المستشفى سينغ قال لـ"فرانس برس"، إن الطبيب "أعد تقريره من دون إجراء تشريح للجثة، ثم أرسلت لحرقها".

وأضاف كبير الأطباء أنه "قبل فترة وجيزة من الحرق، بدأ الجسم يتحرك"، إذ كان الشاب "على قيد الحياة ويتنفس".

ونقل الشاب إلى المستشفى للمرة الثانية، إلا أن وفاته أعلنت الجمعة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" ووسائل إعلام هندية أخرى، أنه تم إيقاف 3 أطباء عن العمل، وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

الطفيلة

أخبار محلية لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24

اشتعال مركبة بخلدا

خاص بالوكيل شاهد : اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة - فيديو

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين يقومون بجولة في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية

فلسطين هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء



 


الأكثر مشاهدة