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الطفل الشمعي.. ولادة طفل مصري بحالة طبية نادرة - صورة

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 07:10 م

الوكيل الإخباري- شهد مستشفى مصري بمحافظة الفيوم ولادة طفل بحالة طبية نادرة تعرف باسم "الطفل الشمعي"، ووضع الطفل تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، استقبلت مستشفى سنورس المركزي سيدة في العقد الثالث من العمر، وفي الأسبوع 38 من الحمل، وكانت تعاني من انفجار كيس الحمل، مع تاريخ سابق للولادة القيصرية.

وأشار البيان إلى قرار الأطباء بإجراء ولادة قيصرية عاجلة والتي تكللت بالنجاح رغم صعوبتها، وأنجبت السيدة طفلا مصابا بحالة جلدية تعرف بـ"الطفل الشمعي" من الدرجة الوسطى.

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وأكدت أن الحالة العامة للطفل أصبحت مستقرة وتبين أن معدل التنفس والنبض طبيعيان.


واتخذ الأطباء قرارا بمتابعة حالة الطفل داخل المستشفى، وعُرض على أخصائي الجلدية لتقييم الحالة ووصف العلاج اللازم.

 


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RT

 
 
gnews

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