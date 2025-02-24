العادات الاستهلاكية في رمضان: ضرورة حقيقية أم حماس زائد؟

ولكن يبقى السؤال: هل هذا التسوق ضرورة فعلية أم مجرد حماس مدفوع بالعروض المغرية والإعلانات المؤثرة؟
تشير الإحصاءات إلى أن 65% من الأشخاص يزيدون إنفاقهم قبل رمضان، بينما يفضل 30% التسوق عبر الإنترنت بدلاً من زيارة المتاجر التقليدية. وخلال الشهر، يرتفع الإنفاق على الطعام والطلبات الجاهزة، مع زيادة في خدمات التوصيل بنسبة 40% مقارنة بالأشهر الأخرى.
ويوضح خبير التسويق الإلكتروني شربل نصر، أن ارتفاع الإنفاق يعود إلى عوامل عدة، قائلاً: "في رمضان، تزداد الاحتياجات، وتقدم الشركات عروضًا جذابة، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الحاجة الفعلية والانجراف وراء الإغراءات".
من جانبها، تشير مدربة مهارات الحياة وخبيرة السلوك البشري مايا طاهر إلى البعد النفسي لهذا السلوك، موضحة أن الحملات الإعلانية في رمضان تعتمد على المشاعر، مثل أجواء العائلة واللمة، مما يحفز الناس على الشراء بدافع عاطفي أكثر من كونه حاجة حقيقية. وتضيف أن التوتر قد يدفع البعض إلى الشراء كوسيلة للتخفيف، لكن ذلك قد يتحول إلى استهلاك زائد وندم لاحقًا.
وللحد من التسوق غير المدروس، تقترح طاهر استراتيجية فعالة: "ضعي المنتجات في سلة التسوق، ثم انتظري يومًا قبل إتمام الشراء، ستجدين أن 80% من المشتريات قد لا تكون ضرورية".
بدوره، يؤكد نصر أهمية وضع ميزانية واضحة، مشددًا على أن تحديد الاحتياجات مسبقًا وربطها بالقدرة الشرائية يساعد في الاستفادة من العروض دون الوقوع في فخ الإسراف.
وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تعزيز الرغبة في التسوق، حيث تعرض المؤثرات الرقمية منتجات وتجارب مغرية تجعل المتابعين يشعرون بأنهم بحاجة لاقتناء نفس المنتجات.
وتحذر طاهر من هذا التأثير قائلة: "كلمة ’لقطة‘ قد تكون فخًا نفسيًا. علينا أن نسأل أنفسنا دائمًا: هل نحن بحاجة فعلية لهذا المنتج؟".
رغم أن التسوق جزء أساسي من استعدادات رمضان، إلا أنه يمكن أن يكون فرصة لتعزيز الوعي الاستهلاكي. من خلال تحديد الأولويات، وتجنب الشراء العاطفي، والاستفادة من العروض بحكمة، يمكننا الاستمتاع بروح الشهر الكريم دون إرهاق ميزانياتنا.
في النهاية، التسوق في رمضان قد يكون ضرورة، لكنه يصبح مشكلة حين يتحول إلى سلوك عاطفي مدفوع بالإعلانات والعروض. المفتاح هو التوازن والتخطيط، لجعل رمضان شهرًا للاعتدال، وليس للاستهلاك الزائد.
سكاي نيوز
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