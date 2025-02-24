 
الإثنين 2025-02-24 02:25 م
 

العادات الاستهلاكية في رمضان: ضرورة حقيقية أم حماس زائد؟

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 01:48 م
الوكيل الإخباري-   مع اقتراب شهر رمضان، تتغير العادات الاستهلاكية بشكل ملحوظ، حيث يقبل الكثيرون على التسوق بحماس، سواء لشراء مستلزمات الطعام أو تجهيز المنازل والديكورات الخاصة بهذا الشهر الكريم.اضافة اعلان


ولكن يبقى السؤال: هل هذا التسوق ضرورة فعلية أم مجرد حماس مدفوع بالعروض المغرية والإعلانات المؤثرة؟

تشير الإحصاءات إلى أن 65% من الأشخاص يزيدون إنفاقهم قبل رمضان، بينما يفضل 30% التسوق عبر الإنترنت بدلاً من زيارة المتاجر التقليدية. وخلال الشهر، يرتفع الإنفاق على الطعام والطلبات الجاهزة، مع زيادة في خدمات التوصيل بنسبة 40% مقارنة بالأشهر الأخرى.

ويوضح خبير التسويق الإلكتروني شربل نصر، أن ارتفاع الإنفاق يعود إلى عوامل عدة، قائلاً: "في رمضان، تزداد الاحتياجات، وتقدم الشركات عروضًا جذابة، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الحاجة الفعلية والانجراف وراء الإغراءات".

من جانبها، تشير مدربة مهارات الحياة وخبيرة السلوك البشري مايا طاهر إلى البعد النفسي لهذا السلوك، موضحة أن الحملات الإعلانية في رمضان تعتمد على المشاعر، مثل أجواء العائلة واللمة، مما يحفز الناس على الشراء بدافع عاطفي أكثر من كونه حاجة حقيقية. وتضيف أن التوتر قد يدفع البعض إلى الشراء كوسيلة للتخفيف، لكن ذلك قد يتحول إلى استهلاك زائد وندم لاحقًا.

وللحد من التسوق غير المدروس، تقترح طاهر استراتيجية فعالة: "ضعي المنتجات في سلة التسوق، ثم انتظري يومًا قبل إتمام الشراء، ستجدين أن 80% من المشتريات قد لا تكون ضرورية".

بدوره، يؤكد نصر أهمية وضع ميزانية واضحة، مشددًا على أن تحديد الاحتياجات مسبقًا وربطها بالقدرة الشرائية يساعد في الاستفادة من العروض دون الوقوع في فخ الإسراف.

وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تعزيز الرغبة في التسوق، حيث تعرض المؤثرات الرقمية منتجات وتجارب مغرية تجعل المتابعين يشعرون بأنهم بحاجة لاقتناء نفس المنتجات.

وتحذر طاهر من هذا التأثير قائلة: "كلمة ’لقطة‘ قد تكون فخًا نفسيًا. علينا أن نسأل أنفسنا دائمًا: هل نحن بحاجة فعلية لهذا المنتج؟".

رغم أن التسوق جزء أساسي من استعدادات رمضان، إلا أنه يمكن أن يكون فرصة لتعزيز الوعي الاستهلاكي. من خلال تحديد الأولويات، وتجنب الشراء العاطفي، والاستفادة من العروض بحكمة، يمكننا الاستمتاع بروح الشهر الكريم دون إرهاق ميزانياتنا.

في النهاية، التسوق في رمضان قد يكون ضرورة، لكنه يصبح مشكلة حين يتحول إلى سلوك عاطفي مدفوع بالإعلانات والعروض. المفتاح هو التوازن والتخطيط، لجعل رمضان شهرًا للاعتدال، وليس للاستهلاك الزائد.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية هدى نفاع: الأردن نموذج للوئام والسلام بقيادة الملك عبدالله الثاني

علي بابا حققت إيرادات بنحو 39 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي

تكنولوجيا علي بابا تعتزم استثمار 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تؤكد ضرورة الالتزام بوضع سعر على السلعة

أرشيفية

منوعات العادات الاستهلاكية في رمضان: ضرورة حقيقية أم حماس زائد؟

غ

أسواق ومال العراق يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان خلال 48 ساعة

البقاء لله

نعـي فـاضل بديعة علي ناجي السويلمين في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة