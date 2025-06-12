العالم على أعتاب المزيد من الأرقام القياسية الحرارية في 2025!

الوكيل الإخباري- كشف علماء خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن شهر مايو 2025 سجّل ثاني أعلى متوسط درجات حرارة عالمية منذ بدء تسجيل البيانات، بمتوسط بلغ 15.79 درجة مئوية، متجاوزًا متوسط الفترة المرجعية 1991-2020 بـ 0.53 درجة مئوية، لكنه أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في مايو 2024 (15.91 درجة مئوية).

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وأرجع التقرير هذا الارتفاع المستمر إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية، مؤكدًا أن العالم يمر بسلسلة غير مسبوقة من الأرقام القياسية الحرارية، حيث سُجّل ثاني أكثر أشهر أبريل ومارس حرارة، وأشد يناير حرارة في السجلات، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا خطيرًا في ظاهرة الاحتباس الحراري.



وأوضح المركز، ومقره بون – ألمانيا، أن حرارة مايو 2025 تجاوزت متوسطات ما قبل العصر الصناعي (1850-1900) بـ 1.4 درجة مئوية. وعلى الرغم من أنها لم تتخطّ عتبة 1.5 درجة مئوية التي تجاوزتها 21 من أصل 22 شهرًا سابقًا، إلا أن الخبراء يرجّحون استمرار الارتفاع قريبًا.



وقال كارلو بونتمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس:

"رغم أن مايو 2025 شكّل محطة مؤقتة دون حاجز 1.5 درجة مئوية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال في تصاعد، بسبب استمرار الانبعاثات العالمية."



تفاوت مناخي عالمي

أوروبا: شهدت درجات حرارة أقل من المعتاد شرقًا، خاصة في فنلندا وشرق إيطاليا، بينما عانت أوروبا الغربية من موجات حر شديدة.

مناطق شهدت حرًا شديدًا: غرب أنتاركتيكا، الشرق الأوسط، غرب آسيا، شمال شرق روسيا وشمال كندا.

مناطق أكثر برودة من المعتاد: الهند، ألاسكا، أجزاء من إفريقيا، شمال أستراليا، وشرق أنتاركتيكا.



الأمطار والتغيرات الموسمية

سجّل مايو تباينًا في الأمطار:

أمطار غزيرة في جنوب أوروبا، الدول الإسكندنافية، ودول البلطيق.

جفاف في شمال ووسط أوروبا، جنوب روسيا، تركيا وأوكرانيا.



مؤشرات بحرية وموسمية إضافية

حرارة سطح البحر: بلغ متوسطها عالميًا 20.79 درجة مئوية، مقتربًا من الرقم القياسي.

جليد القطب الشمالي: انخفض بنسبة 2% عن المعدل، مسجلاً تاسع أدنى مستوى منذ 47 عامًا.

الربيع 2025: جاء ثاني أكثر الفصول دفئًا منذ عام 1884، بمتوسط حرارة 0.59 درجة مئوية فوق الطبيعي.



خلاصة

تُعد هذه المؤشرات تحذيرًا صارخًا من تسارع تغير المناخ، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتحرّك عالمي فوري للحد من الانبعاثات وتقليل التأثيرات البيئية قبل فوات الأوان.