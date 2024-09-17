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العالم يشهد غداً الأربعاء خسوفا جزئيا للقمر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   يشهد العالم، غدًا الأربعاء، خسوفًا جزئيًا للقمر يمكن مشاهدته في أوروبا ومعظم مناطق آسيا وأفريقيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية، والمحيط الهادئ والأطلسي والهندي، والقطبين الشمالي والجنوبي، حسب وكالة أنباء “تاس”.

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ويعتبر هذا الخسوف جزئيًا، لأن ظل الأرض سيغطي جزءًا من قرص القمر فقط، والمدة الإجمالية للخسوف ستكون حوالي 4.5 ساعة.


وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس تحدثان مرة كل ستة أشهر، تفصل بينهما فترة أسبوعين. وخلال هذه الظواهر، تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد. فإذا كان القمر في الوسط، فسيُشاهد كسوف الشمس، أما عندما تكون الأرض في الوسط، فيحدث خسوف القمر.

 

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