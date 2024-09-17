العالم يشهد غداً الأربعاء خسوفا جزئيا للقمر

ويعتبر هذا الخسوف جزئيًا، لأن ظل الأرض سيغطي جزءًا من قرص القمر فقط، والمدة الإجمالية للخسوف ستكون حوالي 4.5 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس تحدثان مرة كل ستة أشهر، تفصل بينهما فترة أسبوعين. وخلال هذه الظواهر، تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد. فإذا كان القمر في الوسط، فسيُشاهد كسوف الشمس، أما عندما تكون الأرض في الوسط، فيحدث خسوف القمر.
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