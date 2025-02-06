العالم يشهد يناير 'الأعلى حرارة' على الإطلاق

وأضافت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في نشرتها الشهرية أن شهر كانون الثاني واصل سلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية، إذ شهد 18 من آخر 19 شهرا متوسط درجة حرارة عالمية تزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن ما قبل الثورة الصناعية.
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