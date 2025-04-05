السبت 2025-04-05 12:37 م
 

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة بريف إدلب السورية - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى ضخمة، عثر عليها بين المنازل المدمرة في قرية أم الزيتون بريف إدلب السورية.اضافة اعلان


وتظهر في الفيديو أفعى ضخمة سوداء اللون، وهي تزحف في مكان بين المنازل المدمرة.

ومع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تخرج العقارب والأفاعي من جحورها، حيث تلجأ إلى الأماكن الرطبة في المنازل والخيام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أفعى من هذا النوع، فقد عثر صيف العام الماضي على أفعى وصفت بـ"العملاقة"، تم قتلها بالصدفة بعد أن علقت بمسننات آلية حفر خلال عملها في إحدى الأراضي الزراعية بريف إدلب.

هذا وحذرت منظمة "الدفاع المدني السوري" وقتها من نشاط محتمل للأفاعي والعقارب في منطقة شمال غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي.



روسيا اليوم
 
gnews

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