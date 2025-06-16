العثور على الصندوق الأسود لطائرة الهند 171.. وتسجيلات تكشف الكارثة

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الهندية العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة بوينغ 787 دريملاينر التابعة لرحلة طيران الهند رقم 171، التي تحطمت الأسبوع الماضي عقب إقلاعها من مطار أحمد آباد، ما أسفر عن مقتل 241 شخصًا من أصل 242 راكبًا، فيما نجا راكب واحد فقط.

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الصندوق المكتشف هو مسجل صوت قمرة القيادة (CVR)، الذي يُتوقع أن يساعد المحققين على فهم اللحظات الحرجة التي سبقت الكارثة، ويُكمل البيانات المسجلة في الصندوق الأسود الأول (FDR) الذي تم العثور عليه في وقت سابق.



وكشفت التحقيقات الأولية أن قائد الطائرة، الكابتن سمِيت سابهاروال، أطلق نداء استغاثة قبل لحظات من سقوط الطائرة، قال فيه:

"القوة الدافعة لم تتحقق... نسقط... ماي داي! ماي داي!"



ويركّز فريق التحقيق، الذي يضم خبراء من مكتب التحقيقات الهندي وشركة بوينغ، على احتمال تعرض الطائرة لفقدان مفاجئ للطاقة أو اصطدامها بطائر بعد الإقلاع مباشرة، ما أدى إلى توقف المحركين في توقيت بالغ الخطورة.















