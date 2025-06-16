العثور على الصندوق الأسود لطائرة الهند 171.. وتسجيلات تكشف الكارثة

الصندوق المكتشف هو مسجل صوت قمرة القيادة (CVR)، الذي يُتوقع أن يساعد المحققين على فهم اللحظات الحرجة التي سبقت الكارثة، ويُكمل البيانات المسجلة في الصندوق الأسود الأول (FDR) الذي تم العثور عليه في وقت سابق.
وكشفت التحقيقات الأولية أن قائد الطائرة، الكابتن سمِيت سابهاروال، أطلق نداء استغاثة قبل لحظات من سقوط الطائرة، قال فيه:
ويركّز فريق التحقيق، الذي يضم خبراء من مكتب التحقيقات الهندي وشركة بوينغ، على احتمال تعرض الطائرة لفقدان مفاجئ للطاقة أو اصطدامها بطائر بعد الإقلاع مباشرة، ما أدى إلى توقف المحركين في توقيت بالغ الخطورة.
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