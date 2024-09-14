العثور على باخرة غرقت قبل 168 عاماً

11:38 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702903 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عثرت مجموعة من الغواصين الأمريكيين على الباخرة الفرنسية Le Lyonnais التي غرقت قبل 168 عاماً نتيجة اصطدامها بسفينة شراعية أمريكية. اضافة اعلان





ويشير موقع Phys.org، إلى أن الغواصين عثروا عليها على بعد 200 ميل قبالة ساحل نيوبيدفورد بولاية ماساتشوستس.