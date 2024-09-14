العثور على باخرة غرقت قبل 168 عاماً

ويشير موقع Phys.org، إلى أن الغواصين عثروا عليها على بعد 200 ميل قبالة ساحل نيوبيدفورد بولاية ماساتشوستس.
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