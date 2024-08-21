العثور على بقايا امرأة داخل جوف تمساح في إندونيسيا

كانت حليمة راهاكباو، البالغة من العمر 54 عامًا، تسبح في نهر قرب قرية والي في جزر الملوك بشرق إندونيسيا عندما التهمها تمساح.
وأوضح أحد جيران الضحية، رستم إلياس، أن أقاربها وأصدقاءها بدأوا بالبحث عنها بعدما تأخرت في العودة إلى المنزل. وقال رستم إلياس: "التمساح كان كبيرًا جدًا، بطول يناهز 4 أمتار".
ولم تتمكن الشرطة ولا سكان القرية من تحديد نوع التمساح.
في حادثة مشابهة، قضى عامل منجم يبلغ من العمر 63 عامًا يوم الأحد بعد أن هاجمه تمساح في نهر بجزيرة بانغكا قبالة الساحل الشرقي لسومطرة.
يؤوي الأرخبيل الإندونيسي أنواعًا شتى من الحيوانات الغريبة، بما في ذلك التماسيح التي تهاجم البشر باستمرار.
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