 
الأربعاء 2024-08-21 03:49 م
 

 

العثور على بقايا امرأة داخل جوف تمساح في إندونيسيا

عثر على بقايا امرأة في جوف تمساح
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على بقايا امرأة في جوف تمساح، مشيرة إلى أن السلطات قضت على الحيوان بعد شق بطنه لسحب أجزاء من الضحية.

اضافة اعلان


كانت حليمة راهاكباو، البالغة من العمر 54 عامًا، تسبح في نهر قرب قرية والي في جزر الملوك بشرق إندونيسيا عندما التهمها تمساح.


وأوضح أحد جيران الضحية، رستم إلياس، أن أقاربها وأصدقاءها بدأوا بالبحث عنها بعدما تأخرت في العودة إلى المنزل. وقال رستم إلياس: "التمساح كان كبيرًا جدًا، بطول يناهز 4 أمتار".


ولم تتمكن الشرطة ولا سكان القرية من تحديد نوع التمساح.


في حادثة مشابهة، قضى عامل منجم يبلغ من العمر 63 عامًا يوم الأحد بعد أن هاجمه تمساح في نهر بجزيرة بانغكا قبالة الساحل الشرقي لسومطرة.


يؤوي الأرخبيل الإندونيسي أنواعًا شتى من الحيوانات الغريبة، بما في ذلك التماسيح التي تهاجم البشر باستمرار.

 

سكاي نيوز عربية

gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الحادث

منوعات بريطانيا.. لحظات مرعبة بعد تعطل لعبة ملاهي في الهواء

بنزين

أخبار محلية يرجح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن بتسعيرة الشهر المقبل

تعه

طب وصحة ثلاثة أمراض غير متوقعة تسببها مكيفات الهواء

تعبيرية

فيديو منوع خدمات الباص العام في إسبانيا

الاعلامي المصري باسم يوسف

منوعات كيف علّق باسم يوسف على إغلاق حسابه في "إكس"؟

2

المرأة والجمال 'كتل الألوان' أحدث اتجاهات الموضة النسائية في الخريف

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: التعامل مع 1399 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

تعبيرية

فيديو منوع فوائد الإغتسال بالماء البارد



 


الأكثر مشاهدة