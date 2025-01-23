 
الخميس 2025-01-23 01:40 م
 

العثور على تمثال أثري ملقى قرب صناديق قمامة في اليونان

التمثال الذي يعود إلى "الفترة الهلنستية" سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري
التمثال الذي يعود إلى "الفترة الهلنستية" سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري
الخميس، 23-01-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة اليونانية -الأربعاء- أنها فتحت تحقيقا بشأن تمثال عثر عليه شخص داخل كيس بلاستيكي أسود "قرب صناديق قمامة" في أحد شوارع تيسالونيكي، ثانية كبرى مدن اليونان (شمال).اضافة اعلان


وفتحت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة "تحقيقا أوليا بعد أن ذهب رجل يبلغ 32 عاما إلى الشرطة لتسليم تمثال قال إنه عثر عليه داخل كيس أسود قرب صناديق قمامة"، بحسب بيان للشرطة.

ووفق التقديرات الأولية لمصلحة الآثار، فإن هذا التمثال الرخامي بدون رأس والذي يبلغ طوله 80×25 سنتيمترا يعود إلى "الفترة الهلنستية" (323-31 قبل الميلاد)، حسب المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة -في بيانها- إلى أن التمثال سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري ومن ثم إلى هيئة الآثار للتقييم والحفظ.

وتزخر اليونان بالقطع الأثرية بفضل تاريخها الضارب في القدم، ولكنها تعاني من شبكات الاتجار بالآثار.
كذلك، يُكتشف الكثير من القطع الأثرية المتنوعة في أحيان كثيرة في مختلف أنحاء البلاد أثناء أعمال شق الطرق أو في مواقع البناء.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

تعبيرية

فلسطين الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه

ن

فلسطين غانتس: حكومة نتنياهو المتطرفة لم تتمكن من إسقاط حكم حماس

7ه

منوعات هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا - صورة

ا

أسواق ومال هنغاريا تؤكد استعدادها لتزويد سلوفاكيا بالغاز الروسي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: تخصيص (7611) راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2024

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تنظم ورشة " تدريب دليل سياحي"

السفارة السورية

أخبار محلية تنويه لتسهيل عودة السوريين بالاردن إلى بلادهم



 




الأكثر مشاهدة