العثور على جثة الطفلة السورية فرح بعد أيام من فقدانها

08:48 ص

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة درعا السورية على جثة الطفلة فرح الحمود، التي فُقدت قبل أربعة أيام من أمام منزل عمتها، داخل مستودع للتبن في بلدة غباغب. اضافة اعلان





وأوضح رئيس قسم الطبابة الشرعية في درعا، الدكتور منصور الحسين، أن الطفلة، التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها، توفيت اختناقاً نتيجة كتم النفس، مشيراً إلى أن الوفاة وقعت قبل نحو أربعة أيام.





