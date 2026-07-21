العثور على جثة الطفلة السورية فرح بعد أيام من فقدانها

وأوضح رئيس قسم الطبابة الشرعية في درعا، الدكتور منصور الحسين، أن الطفلة، التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها، توفيت اختناقاً نتيجة كتم النفس، مشيراً إلى أن الوفاة وقعت قبل نحو أربعة أيام.
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