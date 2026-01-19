الإثنين 2026-01-19 03:37 م

العثور على جثة شاب مصري في غرفته بعد عام ونصف من اختفائه

الوكيل الإخباري-   عثرت السلطات المصرية في محافظة الجيزة على هيكل عظمي لشاب كان قد اختفى منذ نحو عام ونصف العام، عقب خلافات أسرية أدت إلى طلاقه ودخوله في أزمة نفسية حادة، بحسب التحقيقات.

وأفادت التحريات بأن الشاب قطع تواصله مع أسرته بإرادته، ورفض التواصل معهم طوال فترة غيابه. وبعد طول انقطاع، توجه شقيقه إلى شقته للاطمئنان عليه، وعند عدم الاستجابة اضطر إلى كسر الباب، ليعثر عليه متوفياً داخل غرفة نومه وقد تحلل جسده بالكامل.


وأكدت معاينة الشرطة عدم وجود آثار اقتحام أو بعثرة أو شبهة جنائية، فيما جرى التحفظ على الهيكل العظمي تحت تصرف النيابة العامة تمهيداً للتصريح بالدفن.


وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث انتقد البعض غياب متابعة الأسرة للشاب طوال هذه المدة.

 

ارم نيوز  

 
 


